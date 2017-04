Logitech bringt unaufdringliche Gaming- Tastatur

Logitechs jüngste Gaming- Tastatur G413 verzichtet auf den Schnickschnack vieler Rivalen und soll schlicht und einfach als solide und präzise Gaming- Tastatur dienen. Hauseigene mechanische Romer- G-Schalter versprechen laut Logitech um bis zu 25 Prozent flottere Tastenanschläge, ein Alu- Chassis soll die Tastatur langlebig machen.

Tatsächlich dürfte die G413 nicht nur Gamer ansprechen: Der USB- Port direkt an der Tastatur ist auch bei der Arbeit praktisch, präzise mechanische Schalter sind auch Vieltippern ein Anliegen. Und da die G413 - insbesondere in der silbernen Variante mit weißer Hintergrundbeleuchtung - nicht gar so verspielt aussieht wie viele Gaming- Tastaturen, fällt sie auch im Büro nicht auf.

Ein Problem bleibt: Mit einem Preis von rund 100 Euro ist die G413 alles andere als ein Schnäppchen. Und nicht jeder Gamer oder Büroarbeiter dürfte willens sein, einen so hohen Preis für eine Tastatur zu bezahlen.