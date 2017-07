listepilz.at führt Nutzer in die 80er- Jahre- Irre

Denn wer listepilz.at in seinen Browser eingibt, gelangt entgegen den Erwartungen zum Video von Rick Astleys 80er- Jahre- Hit- Single "Never Gonna Give You Up". Der Song des britischen Sängers muss bereits seit Jahren für derartige Scherz- Umleitung herhalten, weshalb das Phänomen längst auch über die Grenzen des Internets hinaus als "Rickrolling" bekannt ist.

Video: YouTube.com

Die Internetadresse ist laut Domain- Auskunft von nic.at auf einen Günther Pfeffer in Wien registriert - und zwar bereits seit Ende Juni. Sofern dieser die Domain nicht freiwillig rausrückt oder sich von Peter Pilz teuer bezahlen lässt: Die Domains listepilz.eu, listepilz.com oder beispielsweise listepilz.net wären aktuell - noch - zu haben.