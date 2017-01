Kostenpflichtiges Musik- Streaming am Vormarsch

Das Geschäft mit kostenpflichtigen Streamingdiensten in den USA wächst kräftig. Im vergangenen Jahr seien 191 Milliarden Mal Songs über solche Dienste abgespielt worden, ein Anstieg um gut 124 Prozent im Vergleich zu 2015, teilte der Analysedienst BuzzAngle Music am Montag mit. Der Anteil von Bezahldiensten an allen gestreamten Inhalten stieg demnach von 62 auf 76 Prozent.