KI Watson ersetzt Mitarbeiter bei Versicherung

Wie Golem.de unter Berufung auf die japanische Tageszeitung "The Mainichi" berichtet, soll die KI des US- amerikanischen IT- Urgesteins zum einen für die Auszahlung relevante Dokumente von Ärzten und Krankenhäusern auswerten, zum anderen durch die Prüfung von Versichertenverträgen verhindern, das zu viel Geld ausbezahlt wird.

2015 kümmerten sich bei der Versicherung rund 130 Mitarbeiter um 132.000 derartige Fälle. Bis März 2017 soll gut ein Viertel von ihnen eingespart und durch die KI ersetzt werden. Durch die Stellenstreichung will Fukoku Mutual pro Jahr umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro sparen. Watson kommt da mit seinen einmaligen Anschaffungskosten von etwa 1,6 Millionen Euro sowie Unterhaltskosten von 120.000 Euro pro Jahr langfristig deutlich günstiger.