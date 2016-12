Kartendienst Here lockt neue Investoren an

Der Kartendienst Here der Autokonzerne Audi, BMW und Daimler hat drei neue Investoren gewonnen. Der chinesische Internetkonzern Tencent, der chinesische Kartendienstleister NavInfo und Singapurs Staatsfonds GIC übernehmen zusammen zehn Prozent an dem Joint Venture, wie Here mitteilte. Die deutschen Autobauer reduzieren ihre Beteiligung entsprechend.