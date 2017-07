Junge Männer spielen lieber "WoW" als zu arbeiten

Eine Studie des US- amerikanischen Wirtschaftsforschungsinstituts National Bureau of Economic Research stellt jungen Männern der Gegenwart ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um ihre Produktivität geht. In der Studie heißt es nämlich, dass sie deutlich weniger arbeiten als noch im Jahr 2000 - und die Arbeitszeit in Online- Welten wie dem "World of Warcraft"- Schauplatz Azeroth versickert.