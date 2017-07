Internetbetrügerin ergaunerte sich 45.000 Euro

Sie gab an, dass sie Amerikanerin sei, derzeit für die US- Armee in Afghanistan stationiert wäre und über ein Vermögen verfüge.

Als die Internetbetrügerin den Mann um Vorauszahlungen für Transaktionen zum Aufbau des gemeinsamen Lebens bat, überwies der Mann Geld.

Der Geldtransfer nach Salzburg kam dann ebenso wenig zustande wie die angekündigte Partnerschaft. Die Polizei ermittelt.