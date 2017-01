Identifikation bei Banken künftig auch per Video

Dazu gehört, dass der "Kunde seinen amtlichen Lichtbildausweis vor der Kamera in einer Weise horizontal und vertikal kippt, dass die holografischen Sicherheitsmerkmale durch speziell geschulte Mitarbeiter überprüft werden können", so die FMA in einer Aussendung. Besagte Mitarbeiter hätten zudem durch entsprechende Präsentation vor der Kamera die Unversehrtheit und die Seriennummer des Dokuments zu überprüfen und Screenshots von diesem anzufertigen.

Die Überprüfung selbst dürfe von den Unternehmen nur in einem abgetrennten, mit einer Zugangskontrolle ausgestatteten Raum durchgeführt werden und müsse abgebrochen werden, wenn eine visuelle Überprüfung des Kunden oder des Lichtbildausweises nicht möglich sei oder sich sonstige Unsicherheiten ergeben, hieß es weiter.

Mit der Online- Identifikationsverordnung trage man sowohl der zunehmenden Digitalisierung des Finanzsektors und dem Kundenwunsch, neue Geschäftsbeziehungen online einzugehen, als auch der gesetzlichen Notwendigkeit zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung Rechnung, so die FMA.