Hacker nehmen US- Atomkraftwerke ins Visier

In den USA sind Betreiberfirmen von Atomkraftwerken einem Medienbericht zufolge zum Ziel von Cyber- Attacken geworden. Die Angriffe hätten sich zwischen Mai und Juni ereignet, berichtete die "New York Times". Vor allem sei die Betreibergesellschaft Wolf Creek Nuclear Operating Corporation angegriffen worden, die ein Atomkraftwerk im US- Staat Kansas betreibt.