Googles Robo- Taxi befördert jetzt auch Passagiere

Nach Uber lässt auch die Google- Schwesterfirma Waymo Passagiere in ihren Roboterwagen mitfahren. In der Umgebung von Phoenix in Arizona können sich Einwohner nun für Fahrten mit den umgebauten Chrysler- Minivans bewerben, kündigte Waymo- Chef John Krafcik in einem Blogeintrag am Dienstag an.