Goldenes Nokia 3310 soll Putin und Trump ehren

Für den russischen Handy- Veredler Caviar war des Treffens zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und US- Präsident Donald Trump am Rande des G20- Gipfels in Hamburg ein historischer Moment. Feiern will ihn das Unternehmen mit einem Edel- Handy: dem Nokia 3310 mit Goldakzenten und dem Antlitz der beiden Präsidenten. Kostenpunkt: 2200 Euro.