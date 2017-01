"GeForce Now" soll Spiele auf PC und Mac streamen

G

war bereits im Oktober 2015 gestartet. Das Angebot richtete sich bislang jedoch ausschließlich an Besitzer von Nvidias portable Spielekonsole Shield und unterstützte lediglich eine recht überschaubare Anzahl von Spielen. Mit der überarbeiteten Version der Plattform sollen ab März, wenn der Dienst in einePhase startet, nun auchundBesitzer in den Genuss kommen, aktuelle ()Spiele über die Cloud auf ältere Rechner zu streamen.

Einziger, aber nicht unerheblicher Haken des Ganzen: Gamer werden dafür in die Tasche greifen müssen - und das nicht zu knapp. Wie Nvidia- Chef Jen- Hsun Huang auf der CES in Las Vegas ankündigte, sollen 20 Stunden Spiele- Streaming mit 25 US- Dollar (knapp 24 Euro) zu Buche schlagen. Angesichts der Spieldauer etwa eines "Fallout 4" oder "The Witcher III: Wild Hunt" dürfte es demnach langfristig vermutlich günstiger kommen, sich einen neuen Rechner anzuschaffen bzw. diesen aufzurüsten.

