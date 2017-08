Ganz der Vater: Knobeln mit Katrielle Layton

Und gleich noch eine Premiere gibt es zu feiern: Erstmals in der mittlerweile fast zehnjährigen Geschichte der Serie erscheinen die neuen Knobel- Abenteuer auch für iOS- und Android- Geräte, und das noch vor der Version für Nintendos 3DS- Handheld, deren Veröffentlichung für Herbst geplant ist.

Wer nun befürchtet, bei der Mobilvariante des Spiels Abstriche in Kauf nehmen zu müssen, wird schnell eines Besseren belehrt. Im Gegenteil: Da die meisten Smartphones und Tablets über größere Displays verfügen und dementsprechend höher auflösen als Nintendos tragbare Spielmaschine, sehen Katrielles Abenteuer erstmals richtig gut aus.

Und auch das zweite, untere Display der Nintendo- Konsole vermissten wir im Test mit einem Huawei Mate 9 nicht. Die 5,9 Zoll des chinesischen Smartphones boten mehr als ausreichend Platz, um das wie beim 3DS traditionell in zwei Hälften aufgeteilte Spielgeschehen wiederzugeben.

Foto: LEVEL-5 abby

So fungiert die untere Bildschirmhälfte zumeist als Mini- Map oder Inventar, während auf der oberen die handelnden Protagonisten zu bestaunen sind. Für die zahlreichen Zwischensequenzen wird das Smartphone dagegen in die Horizontale gekippt. Vorteil: Die abermals mit viel Liebe zum Detail animierten Charaktere kommen so besonders zur Geltung.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Katrielle, ihr sprechender Hund Sherl sowie Assistent Ernest. Gemeinsam müssen sie in zwölf verschiedenen Fällen einer gewaltigen Verschwörung auf den Grund gehen. Kenner der Serie wissen bereits, was das bedeutet: Es darf wieder fleißig gerätselt werden.

Foto: LEVEL-5 abby

Zuvor ist allerdings Geduld gefragt, denn mit den Dialogen zwischen den Denkaufgaben - die Entwickler sprechen von der größten Menge an Rätseln, die es in dem Franchise bisher gegeben hat - und den diversen Minispielen haben es die Macher etwas zu gut gemeint. Nicht selten vergehen Minuten teils redundanter Gespräche, ehe die Handlung voranschreitet und der eigene Verstand wieder gefordert ist.

Es verwundert also nicht, dass man die - wenngleich liebenswürdigen - Unterredungen nach einer Weile einfach wegklickt. Die Rätsel haben es dafür umso mehr in sich. Wie in früheren Handheld- Teilen gilt aber auch in der Mobilversion: Wer nicht weiterkommt, kann sich gegen entsprechende Hinweismünzen auf die Sprünge helfen. Gehen die Münzen aus, hilft dagegen nur noch das eigene Hirnschmalz.

Foto: LEVEL-5 abby

Fazit: Der Sprung von Nintendos 3DS auf Mobilgeräte steht der "Layton"- Serie gut zu Gesicht. In Sachen Gameplay gibt es zwar wenig Neues zu entdecken; wer sich schon bislang am bewährten Rezept - charmante Charaktere, eine durchaus spannende Story und vor allem natürlich fordernde Rätsel - früherer Teile erfreute, kommt aber auch bei "Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre" voll auf seine Kosten.

Plattform: Android (getestet), iOS, 3DS (Oktober)

Publisher: Level 5

krone.at- Wertung: 8/10