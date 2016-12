"Game of Thrones" ist meistgesaugte Serie 2016

Wie das Filesharing- Nachrichtenportal "TorrentFreak" berichtet, liegt das Download- Volumen bei "Game of Thrones" ungefähr am Niveau des Vorjahres. Am häufigsten wurde das Staffelfinale heruntergeladen, zeitweise wurde es von 350.000 Torrent- Nutzern gleichzeitig verteilt.

Am zweiten Platz der meistgesaugten TV- Serien 2016 landet die Untoten- Saga "The Walking Dead", die auch vergangenes Jahr bereits die Nummer zwei hinter "Game of Thrones" war.

Am dritten Platz findet sich der einzige Neueinstieg in die Top Fünf: HBOs Wildwest- Roboterserie "Westworld". Bedenkt man, dass die Serie erst Anfang Oktober Premiere feierte, ist das Downloadvolumen bei "Westworld" beachtlich.

Am vierten Platz landet mit "The Flash" eine Comic- Serie aus dem DC- Universum. Sie ist ein Spin- off der Fernsehserie "Arrow" und erzählt die Geschichte eines Polizei- Forensikers, der nach einem Unfall Superkräfte erlangt.

"Arrow" schafft es ebenfalls in die Top Fünf und verliert den vierten Platz aus dem Vorjahr ausgerechnet an das eigene Spin- off.

Auf den Rängen sechs und sieben folgen der Nerd- Klamauk "The Big Bang Theory" und die blutige Wikingerserie "Vikings". Am achten Rang findet sich mit "Lucifer" der zweite Neueinstieg in den Top Ten.

Die Serie erzählt die Geschichte eines gelangweilten Leibhaftigen, der die Hölle hinter sich lässt, um in Los Angeles einen Nachtclub zu eröffnen und der Polizei bei ihrer Arbeit zu helfen.

Die neuntbeliebteste Serie unter Torrent- Nutzern ist die Anwaltsserie "Suits", die 2015 noch am zehnten Platz landete. Rang zehn bekleidet indes wieder ein Neueinstieg: Das britische Automagazin "The Grand Tour", das Amazon- Video- Nachfolgeprojekt des eingestellten BBC- Automagazins "Top Gear".

Neben dem schieren Downloadvolumen bei verschiedenen Serien hat "TorrentFreak" auch analysiert, welche Dateien bei Torrent- Downloadern am beliebtesten sind.

Und hier setzt sich ein Trend fort, der sich auch 2015 bereits abzeichnete: Downloader greifen vermehrt zu hochauflösenden Videos, was der zunehmenden Verbreitung von Breitbandanschlüssen geschuldet sein dürfte.