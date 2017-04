Firmen haben beim Datenschutz Nachholbedarf

Nur jedes vierte befragte Unternehmen in Österreich gab demnach an, Datenschutzrisiken angemessen in seinem zentralen Risikomanagement zu berücksichtigen. Die Hälfte der Unternehmen lässt ihre Daten durch externe Dienstleister verarbeiten. Bei 77 Prozent der Befragten arbeitet nur maximal eine Person im Datenschutzumfeld.

"Der Datenschutz wird in vielen österreichischen Unternehmen immer noch eher stiefmütterlich behandelt. Bis heute sind Datenschutzbeauftragte in österreichischen Unternehmen - selbst in Großkonzernen - oft als Einzelkämpfer unterwegs", so IT- Spezialist Drazen Lukac von Ernst & Young Österreich.