Festivalbesucher stellen dreisten Smartphone- Dieb

Gelegenheit macht Diebe - so auch beim Coachella- Musikfestival in Kalifornien, bei dem sich am vergangenen Wochenende über Hunderttausend Besucher tummelten. Unter ihnen auch der 36- jährige Reinaldo De Jesus Henao aus New York. Sein Interesse galt jedoch weniger den auftretenden Bands und Künstlern, sondern den Smartphones anderer.