FBI- Ermittler verwechseln Schweiz und Swasiland

Wie die dänische Nachrichtenseite "IT News" berichtete, wurden zahlreiche der vom FBI gesammelten IP- Adressen, die mit den russischen Cyberangriffen in Zusammenhang gebracht werden, geografisch nicht richtig zugeordnet. Adressen aus der Schweiz kategorisierte die US- Behörde als aus Swasiland stammend.

Auch wurden IP- Adressen aus Deutschland als dänisch gelistet. Die Endungen .de und .dk dürften für die FBI- Ermittler zu verwirrend gewesen sein ...

"Amateurhaft", nennt IT- Experte Yoel Caspersen die Arbeit der US- Bundesbehörde. In einer ersten Analyse der Daten, die "IT News" vorliegen, wurden 18 Fehler entdeckt. Ob "Austria" und "Australia" auch verwechselt wurden, ist nicht bekannt.