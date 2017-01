Fake- News: Facebook startet Journalismus- Projekt

Nach heftiger Kritik an der Ausbreitung von gefälschten Nachrichten in seinem Netzwerk während des US- Wahlkampfes startet Facebook ein breit angelegtes Journalismus- Projekt. Dabei gehe es unter anderem darum, gemeinsam mit Medien neue Nachrichten- Produkte zu entwickeln und Journalisten besser über Möglichkeiten zur Nutzung von Facebook in ihrer Arbeit zu informieren, erklärte das soziale Netzwerk am Mittwoch.