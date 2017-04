"Fake News" auf Facebook: Gefahr für Demokratie?

Zuckerberg sagte, es würden auf Facebook nicht mehr beide Seiten gehört, obwohl es das sei, was eine Demokratie ausmacht. Zuckerberg empfahl, Produzenten von Fake News von Werbegeldern auszuschließen und sowohl die Tech- Konzerne als auch die Nutzer in die Pflicht zu nehmen.

Weiters müssten auch die Programmierer der Algorithmen sensibilisiert werden und ein Siegel für "guten Journalismus" eingeführt werden, wobei es natürlich heikel sei, wer entscheiden soll, was wahr und was falsch ist, schränkte die frühere Facebook- Managerin bei der Puls- 4-Zukunftskonferenz "4GameChanger" ein.

Wer laut ist, wird eher gehört

Die Digital- Journalistin Ingrid Brodnig wies darauf hin, dass sich aus den Facebook- Algorithmen politische Konsequenzen ergeben. "Laute und extreme Stimmen werden sehr stark wahrgenommen", was Populisten zugutekomme, so Brodnig. Denn Facebook springe auf, wenn "jemand auf den Tisch haut", also viele Interaktionen generiert. "Katzen auf Skateboards sind das selbe Phänomen wie Trump."

Brodnig plädierte dafür, dass unabhängige Wissenschaftler Zugang zu den Nutzungsdaten bekommen, um das Phänomen zu messen, gleichzeitig forderte sie Medien und Journalisten auf, verstärkt fremden Nachrichtenquellen nachzurecherchieren.

Facebook als Chance für den Journalismus?

"Das Problem ist nicht Facebook, sondern wie wir damit umgehen", sagte der Chef der "Neuen Zürcher Zeitung", der Österreicher Veit Dengler. Es gehe um Medienkompetenz und darüber hinaus. Ähnlich sah das Puls4- Chef Markus Breitenecker: "Es wird sich herumsprechen, dass auf Facebook viele Fake News sind." Dies sei eine Chance für den Journalismus.

Breitenecker und T- Mobile- Chef Andreas Bierwirth fühlten sich gegenüber Facebook und anderen Technologie- Konzernen aus den USA benachteiligt. Sie riefen nach einer Liberalisierung in Europa und einer Regulierung von Facebook. Breitenecker forderte sogar, die "Milliarden", die in den öffentlich- rechtlichen Rundfunk "gepumpt" werden, in den Kampf gegen Facebook zu investieren. Eine Abfuhr dafür setzte es von Randi Zuckerberg: Es sei kein professionelles Auftreten, sich als Opfer zu verhalten.