Facebook startet "Marketplace" in Deutschland

Auch Facebook- Nutzer in Deutschland bekommen einem Bericht zufolge bald die Möglichkeit, Waren anzubieten und zu verkaufen. Der im vergangenen Herbst in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland gestartete Online- Flohmarkt "Marketplace" solle ab Ende Juli in weiteren europäischen Ländern freigeschaltet werden, zitierte der "Tagesspiegel" am Dienstag eine mit den Plänen vertraute Person.