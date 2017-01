Facebook- Apps saugten Smartphone- Akkus leer

Zahlreiche Nutzer hatten sich am Dienstag unter anderem in Googles Play Store und in Nutzerforen über den durch die Apps stark erhöhten Stromverbrauch beschwert, wie "Heise" berichtet. Betroffen waren demnach vor allem Nutzer der Samsung- Galaxy- Smartphones S7, S7 Edge und Note 4, des LG G5, Nexus 6P, Sony Xperia XZ, Huawei Mate 9, Honor 7 sowie Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T.

Facebook entschuldigte sich für den plötzlich gestiegenen Stromhunger der Apps. Das Problem sei inzwischen serverseitig behoben worden, schrieb der für den Messenger verantwortliche Manager auf Twitter. Was die Ursache für den erhöhten Strombedarf war, ließ Facebook allerdings offen.