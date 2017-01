Exodus: Twitter verliert weitere Führungskraft

Da der Kurznachrichtendienst mittlerweile direkt mit chinesischen Werbekunden zusammenarbeitet, sei die richtige Zeit für einen Abschied gekommen, erklärte Chen. Das Unternehmen wollte sich nicht konkret dazu äußern und teilte lediglich mit, an dem zuständigen Büro in Hongkong festzuhalten.

Erst Mitte Dezember hatte Technologiechef Adam Messinger seinen Abschied angekündigt. Bereits zuvor verließen unter anderem der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Adam Bain und der Leiter des Geschäfts in Indien, Südostasien und Nahost, Parminder Singh, die Firma.

Foto: Timur Emek/dapd

Kurznachrichtendienst in der Krise

China ist für Twitter ein Sonderfall. Wegen der Internetzensur hat es das Unternehmen schwer, dort Fuß zu fassen. Der Dienst ist in der Volksrepublik von der kommunistischen Führung gesperrt und lediglich über abgeschirmte private Netzwerke (VPN) zu nutzen. Vor diesem Hintergrund war die Ernennung von Chen im April umstritten, da sie zuvor für mehrere Staatsunternehmen gearbeitet hatte. Ihre Aufgabe war es, mehr Werbekunden anzuziehen.

Twitter durchläuft eine Schwächephase. Der Kurznachrichtendienst ist zwar beliebt, wächst aber immer langsamer und kann nicht mit Konkurrenten wie Facebook mithalten. In den vergangenen Jahren hat Twitter zwar massiv in Produktentwicklung und Marketing investiert, dies hat sich aber nicht wie erhofft ausgezahlt. Daher steht ein Umbruch an: Neun Prozent der Belegschaft sollen gehen, um die Kosten zu senken.