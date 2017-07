E- Sportler kämpfen um die "Injustice 2"- Krone

"Begin" heißt es am kommenden Wochenende, wenn Europas E- Sport- Elite im Rahmen des "Viennality" in den ehrwürdigen Hallen des Wiener Palais Eschenbach um die "Injustice 2"- Krone kämpft. Dem Gewinner winkt das bislang größte Preisgeld in der österreichischen E- Sports Geschichte.