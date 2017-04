Drohnen- Terror: DJI richtet Flugverbotszonen ein

Um zu verhindern, dass der IS seine Fluggeräte weiterhin zu Terrorzwecken missbraucht, hat der chinesische Drohnenhersteller DJI jetzt heimlich, still und leise per Software- Update Flugverbotszonen über weiten Teilen des Iraks und Syrien eingerichtet. Die Terroristen dürfte das allerdings kaum beeindrucken.