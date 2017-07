Drei übernimmt Festnetzbetreiber Tele2

Drei gehört dem chinesischen Mischkonzern Hutchinson und rittert gemeinsam mit T- Mobile Austria um den zweiten Platz am heimischen Mobilfunkmarkt. Die schwedische börsenotierte Tele2 hat sich auf Geschäftskunden spezialisiert, sie soll rund ein Drittel der heimischen Top- Unternehmen als Festnetz- Kunden haben.

Als Mobilfunkbetreiber setzt Drei schon seit längerem erfolgreich auch auf Telekom- und Streaming- Angebote für Zuhause und will gleichzeitig Geschäftskunden verstärkt für sich gewinnen. Tele2 werde mit seinen Kunden, seinen Kundenbeziehungen und seiner Produktpalette integrierter Teil der neuen 3Business Unit und dank seiner Festnetz- Infrastruktur für Haushalte neue Hybridangebote ermöglichen, teilte Drei per Aussendung mit.

Foto: Drei

"Heranrücken an die Nummer eins"

"Durch die Übernahme von Tele2 schließen wir unsere letzten Angebotslücken und rücken damit nicht nur bei Privat- , sondern auch bei Geschäftskunden noch näher an die Nummer eins am Markt heran. (...) Für Großunternehmen sind wir gemeinsam künftig die einzige echte Alternative zum ehemaligen Monopolisten. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von Tele2 werden wir fortführen. Für bestehende Kunden bleibt damit alles beim Alten", so Drei- Chef Jan Trionow.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt zuvor noch den üblichen Genehmigungen durch die österreichischen Wettbewerbsbehörden. Drei geht davon aus, dass die Übernahme noch in diesem Jahr finalisiert werden wird. Gemeinsam beschäftigen Drei und Tele2 Austria rund 1500 Mitarbeiter.