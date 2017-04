Deutschland: Cyberkriminalität nimmt bedrohlich zu

Häufig geht es dabei um Betrug etwa beim Online- Einkauf. Darüber hinaus habe es aber auch über 4400 und damit ein Viertel mehr Fälle von Computersabotage gegeben - etwa durch sogenannte DDoS- Überlastungsangriffe.

Dabei werden Computersysteme mit Massenanfragen stunden- oder tageweise lahmgelegt, was besonders bei Online- Händlern zu hohen Verdienstausfällen führt. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere will die Kriminalitätsstatistik 2016 am Montag in Berlin genauer vorstellen.