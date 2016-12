Datenspeicherung "auf das Notwendige" beschränken

Die massenhafte Speicherung von Daten auf Vorrat ist in der EU nur zur Bekämpfung schwerer Straftaten zulässig. Das urteilte der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in Luxemburg. Telekommunikationsanbieter können demnach nicht allgemein dazu verpflichtet werden, persönliche Nutzerdaten zu speichern.