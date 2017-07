Datenleck in Schweden: Zwei Minister müssen gehen

Nach dem Skandal um ein riesiges Datenleck in Schweden rollen in der dortigen Regierung die Köpfe: Innenminister Anders Ygeman und Infrastrukturministerin Anna Johansson müssen gehen, wie Regierungschef Stefan Löfven (Bild) am Donnerstag in Stockholm ankündigte. Der ebenfalls wegen des Skandals unter Beschuss geratene Verteidigungsminister Peter Hultqvist darf dagegen - vorerst - bleiben.