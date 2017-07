Das sind die schönsten Drohnenfotos des Jahres

Lavendelernte in der Provence, sich eng den Hang emporschlängelnde Serpentinen oder Fensterputzer bei der Arbeit: Die ungewöhnlichen Perspektiven, die Drohnenfotografen aus aller Welt für Dronestagram festgehalten haben, können sich wahrlich sehen lassen.

Nun hat das Drohnen- Fotonetzwerk die besten Einsendungen 2017 gekürt. Hier sehen Sie die Siegerfotos:

Naturfotos

In der Kategorie Naturfotos siegt der Drohnenfotograf mit dem Nicknamen jcourtial mit einer Aufnahme der Lavendelernte in Südfrankreich.

Der zweite Platz in der Kategorie Natur geht an den "Drohnografen" Calin Stan , der eine gelungene Aufnahme einer sich einen Hang emporschlängelnden transsilvanischen Landstraße hochgeladen hat.

Am dritten Rang in der Natur- Kategorie landet die Luftaufnahme einer aufbrechenden Eisformaton, hochgeladen vom Dronestagram- User Florian.

Bilder von Menschen

In der Kategorie "Menschen" gewinnt das Drohnenfoto von Martin Sanchez , das einen am Rand des Courts liegenden Tennisspieler in ungewöhnlicher Pose zeigt.

Den zweiten Platz erringt der Nutzer helios1412 , der die Seerosenernte im südlichen Vietnam aus ungewöhnlicher Perspektive abgelichtet hat.

Rang drei in der Kategorie "Menschen" geht an den Nutzer feelingmovie , der das Treiben auf einem Volksfest in Spanien aus der Luft fotografiert hat.

Stadtaufnahmen

In der Kategorie für Stadtaufnahmen siegt der User bachirm mit seiner Aufnahme vom "Betondschungel" in Dubai.

In der Stadt- Kategorie am zweiten Platz landet der User alexeygo , der in Moskau bei herrlicher Lichtstimmung Fensterputzer mit seiner Drohne bei der Arbeit abgelichtet hat.

Der dritte Platz bei den Stadtaufnahmen geht an den Nutzer luckydron , der in Madrid einen Friedhof voller Mausoleen mit seiner Drohne fotografiert hat.

Kreative Perspektiven

Dass Drohnen auch für kreative Schnappschüsse gut sind, beweist der Nutzer LukeMaximoBell , der in der Zusatzkategorie Kreativität mit der Aufnahme zweier Schatten werfender Kühe die Jury begeistern konnte.

Nutzer rga hat ebenfalls eine spannende Aufnahme geschaffen - und dafür zunächst viel Arbeit in ein kleines Sandkunstwerk gesteckt, bevor er es aus der Luft abgelichtet hat.

Ganz ähnlich ist auch das Foto des "Drohnografen" macareuxprod . Auch hier hat man ein Sandkunstwerk von oben auf Film gebannt.