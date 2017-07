Das ist der erste Laptop, der kabellos auflädt

Der PC- Spezialist Dell hat das erste 2- in- 1-Notebook auf den Markt gebracht, das kabellos aufgeladen werden kann. Für das Latitude 7285 gibt es als optionales Zubehör eine Wireless- Charging- Tastatur und eine Ladematte, die das Gerät per Induktion mit Strom versorgt. Die Innovation hat allerdings ihren Preis: Das kabellose Aufladen kostet fast 600 US- Dollar extra.