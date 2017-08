Darum sollte Ihr Handy nicht auf dem Tisch liegen

Wie gut können Nutzer kognitive Aufgaben bewältigen, wenn ihr Smartphone vor oder neben ihnen auf dem Tisch liegt? Professor Adrian Ward und sein Team von der University of Texas in Austin gingen dieser Frage im Rahmen einer Studie nach.

Rund 800 Probanden wurden aufgefordert, einen Computertest zu absolvieren, der ihre volle Konzentration verlangte. Zuvor wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip jedoch gebeten, ihr Smartphone entweder vor sich auf den Tisch zu legen, in ihrer (Hosen- )Tasche zu verstauen oder in einem anderen Raum. In allen Fällen wurden die Versuchsteilnehmer angewiesen, ihr Smartphone stumm zu schalten.

Das Ergebnis: Jene Nutzer, deren Smartphone sich in einem anderen Raum befand, schnitten in dem Computertest signifikant besser ab als jene, die das Gerät unmittelbar vor sich liegen hatten, aber auch besser als jene, die es in ihren Taschen verstaut hatten. Die Ergebnisse legen nahe, dass bereits die bloße Anwesenheit eines Smartphones die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, auch wenn Menschen das Gefühl haben, einer Aufgabe ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen und sich auf sie zu konzentrieren.

Die Schwierigkeit, nicht ans Handy zu denken

Die Versuchsteilnehmer seien nicht etwa abgelenkt gewesen, weil sie Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone erhalten oder aktiv an dieses gedacht hätten, erläuterte Ward in einer Mitteilung der Universität . Vielmehr habe bereits die bloße Anwesenheit des Smartphones gereicht, ihre Denkleistung zu verringern. Denn: Der Prozess, nicht an eine bestimmte Sache zu denken - in diesem Fall das Smartphone - verbrauche einige der limitierten kognitiven Ressourcen.