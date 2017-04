Dänemark wirft Russen aggressive Cyberspionage vor

In dem Bericht wird das Vorgehen der Hacker- Gruppe APT28 geschildert. Diese Gruppe soll Verbindungen zur russischen Regierung haben und wird von der US- Bundespolizei FBI bezichtigt, hinter "schädlichen Cyber- Aktivitäten" gegen US- Websites zu stecken.

Dem Bericht des dänischen Zentrums für Cyber- Sicherheit zufolge gelang es den Hackern, in den Jahren 2015 und 2016 E- Mails von Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums zu hacken. Die Mails enthielten "keine militärischen Geheimnisse", erklärte Frederiksen. Die Vorgänge seien aber "selbstverständlich gravierend".