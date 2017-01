Cyberspionage in Italien: Tausende E- Mails gehackt

Eklat in Rom: Unter anderem Italiens Ex- Premier Matteo Renzi, sein Vorgänger Mario Monti, EZB- Chef Mario Draghi, der Großbanker Fabrizio Saccomanni und auch der vatikanische Kulturminister, Kardinal Gianfranco Ravasi, sollen von einen 45- jährigen Ingenieur und dessen Schwester ausspioniert worden sein. Italiens nationale Anti- Cybercrime- Einheit CNAIPIC nahm das Duo fest, wie der ermittelnde Staatsanwalt Roberto Di Legami am Dienstag mitteilte.