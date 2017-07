Casino- Netzwerk über smartes Aquarium infiltriert

Das High- Tech- Aquarium war demnach erst kürzlich als neue Attraktion in dem namentlich nicht genannten Casino eröffnet worden. Intelligente Steuerungstechnologie in ihm reguliert die Temperatur sowie den Salzgehalt des Wassers und sorgt für eine automatische Fütterung der Fische.

So viel Technik machte das Aquarium aber auch angreifbar. Wie Darktrace berichtet , erkannte die unternehmenseigene Software bestimmte Auffälligkeiten und konnte Schlimmeres verhindern, doch den unbekannten Angreifern war es zu diesem Zeitpunkt bereits gelungen, zehn Gigabyte an Daten abzugreifen und an ein Gerät in Finnland zu übermitteln.

Die Angreifer hätten das Aquarium benutzt, "um in das Netzwerk zu gelangen und sobald sie im Aquarium waren, haben sie andere Schwachstellen gesucht und auch gefunden, um an andere Orte im Netzwerk zu gelangen", erläuterte Darktrace gegenüber CNN Tech . Der Vorfall unterstreiche angesichts der zunehmenden Vernetzung die Wichtigkeit, wirklich jeden Besucher und jedes Gerät in einem Netzwerk zu überwachen - einschließlich mit dem Internet verbundener Aquarien.