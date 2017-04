"Call of Duty: WWII" kehrt zu den Anfängen zurück

"Die dramatische Rückkehr zum größten militärischen Konflikt der Geschichte", wie es in einer Mitteilung von Activison heißt, beginnt am 3. November auf PC, PlayStation und Xbox und nimmt Gamer auf "eine unvergessliche Reise im Kreise einer eingeschworenen Bruderschaft quer durch Europa", die "entscheidend für den Erfolg der alliierten Streitkräfte" ist.

Foto: Activision

Versprochen werden "finstere Authentizität und filmreife Intensität epischen Ausmaßes". Erzählt aus der Perspektive der legendären 1. US- Infanteriedivision und mit einem Ensemble aus vielseitigen Charakteren aus aller Welt, sollen Spieler demnach die Strände der Normandie am D- Day stürmen, durch Frankreich marschieren, um Paris zu befreien, und letztendlich in Deutschland "in einer der monumentalsten Schlachten aller Zeiten eindringen" können.

Foto: Activision

Bodenständige, schnelle Action mit einem Arsenal authentischer Waffen und Ausrüstung verspricht dagegen derMultiplayer. Die Maps sind laut Activision einigen der legendärsten Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs in Europa nachempfunden. Obendrein bietee der Multiplayer einen neuen Ansatz, was den Charakter- und Klasseneditor betrifft, mit "Krieg" einen neuen Story- basierten Multiplayer- Modus sowie mit "Hauptquartier" ein neues Community- Feature, bei dem die Spieler mit ihren Freunden interagieren und Kontakte knüpfen können. Abermals mit von der Partie: der beliebte Zombie- Koop- Modus.

Foto: Activision

Weitere Informationen rund um den Multiplayer sollen im Rahmen der E3 Anfang Juni in Los Angeles präsentiert werden, Neuigkeiten rund um den neuen Koop- Modus folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Foto: Activision