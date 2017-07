"Business- Facebook" Xing schluckt Wiener Start- up

Das Karriere- Netzwerk Xing hat das Wiener Start- up Prescreen für 17 Millionen Euro gekauft. Sollten bis 2020 bestimmte Ziele erreicht werden, kann sich der Preis um weitere 5 bis 10 Millionen Euro erhöhen, teilte Xing mit. Prescreen ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für "Applicant Tracking Systeme" (ATS) in Europa.