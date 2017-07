Bluetooth macht sich fit fürs Internet der Dinge

Der weitverbreitete Funkstandard Bluetooth soll fit für das Internet der Dinge gemacht werden. Wie die deutsche Interessengemeinschaft Bluetooth SIG am Dienstag ankündigte, wird der Standard künftig auch sogenannte Mesh- Netzwerke unterstützen, bei denen jede Komponente mit einer oder mehreren anderen verbunden werden kann. Damit könne Bluetooth etwa in der Gebäudeautomation oder in drahtlosen, großflächigen Sensornetzwerken und anderen Lösungen des Internet der Dinge eingesetzt werden.