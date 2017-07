Bitmovin: Vom Forschungsprojekt zum Super- Start- up

Bitmovin baut Software, um Video im Internet zu übertragen - etwa Livestreams und Video on Demand - und sorgt somit für ruckelfreies Videostreming. Und das erfolgreich: Zu den Kunden gehören Firmen auf der ganzen Welt, unter ihnen etwa Disney, ARD - und auch die "Krone".

In Klagenfurt werden die Produkte entwickelt, in den USA werden sie vertrieben. Foto: bitmovin

Vom Forschungsprojekt zum Start- up

Angefangen hat alles vor einigen Jahren an der Uni Klagenfurt, wo Stefan Lederer und Christopher Müller am Videoübertragungsstandard MPEG- DASH mitgeforscht haben. Gemeinsam mit Christian Timmerer von der Uni Klagenfurt wurde 2013 Bitmovin gegründet.

CEO und Mitgründer Stefan Lederer Foto: bitmovin

CTO und Mitgründer Christopher Müller Foto: bitmovin

Büro im Silicon Valley

Inzwischen gibt es 45 Mitarbeiter und neben dem Büro am Wörthersee, wo hauptsächlich die Produktentwicklung stattfindet, auch ein Office im Silicon Valley. "Amerika ist für uns der größte, wichtigste Markt. Hier machen wir hauptsächlich Vertrieb", so Lederer.

Das Bitmovin-Team ist auf vielen Messen unterwegs, um seine Produkte vorzustellen. Foto: bitmovin

"Suchen laufend nach Mitarbeitern"

Zurzeit ist der Wachstum des Start- ups "jeden Monat im zweistellingen Prozentbereich". Mehr will Lederer nicht verraten. Logisch also, dass laufend und "händeringend" Mitarbeiter gesucht werden. Zusätzliches Zuckerl: "Jeder unserer Angestellten kann jederzeit gerne in die USA, wenn er das möchte."