Bestseller: Das waren die Top- Spiele auf Steam

Ebenfalls noch in der Platin- Kategorie vertreten: das bereits 2012 veröffentlichte "Counter- Strike: Global Offensive". Immerhin noch "Gold" erhielten die Titel "Doom", "Rainbow Six Siege", "Rise of the Tomb Raider - 20 Year Celebration", "Call of Duty Black Ops III", "Dead by Dealight", "ARMA III", "Team Fortress 2" sowie die gemeinhin hierzulande eher weniger bekannten Titel "Stellaris, "ARK: Survival Evolved", "Stardew Valley", "H1Z1: King of the Hill" und "Warframe".

Welche Games es außerdem in die Top 100 der umsatzstärksten Spiele auf Steam geschafft haben, verrät die Plattform auf ihrer Website, darunter zu finden sind neben zwar schon älteren, aber bekannten Blockbustern auch viele Indie- Games. Leider keine detaillierten Auskünfte gibt Steam darüber, wie viel Umsatz die einzelnen Spiele konkret gemacht haben.