Barrierefreiheit im Web: EU erlässt neue Standards

Mit der am Donnerstag in Kraft tretenden "Webaccessibility Richtlinie" setzt die EU erstmals einheitliche Standards zur Barrierefreiheit in allen EU- Mitgliedstaaten um. Die Richtlinie umfasst Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen. Damit werden Internetseiten insbesondere für Menschen mit Behinderung besser zugänglich, erklärt SPÖ- Staatssekretärin Muna Duzdar.