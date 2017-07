Banken starten Zahlungen von Handy zu Handy

Nicht nur Text- , Audio- und Videonachrichten, sondern auch kleinere Geldbeträge sollen sich künftig per App an Handy- Kontakte verschicken lassen. Die Bank Austria will ihren Kunden das "WhatsApp für Geldsendungen" ab Mitte August anbieten, Raiffeisen will Zahlungen von Handy zu Handy ab Ende September ermöglichen. Die technische Lösung kommt von der Payment Services Austria.