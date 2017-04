Ballmer will Staatsfinanzen transparenter machen

Der einstige Microsoft- Chef Steve Ballmer hat nach mehrjähriger Auszeit ein neues Tech- Projekt vorgestellt: Er will mit einem Start- up mehr Transparenz in die öffentlichen Finanzen in den USA bringen. Der 61- Jährige stellte in einem Interview der "New York Times" die Datenbank USAFacts vor, die Informationen zu staatlichen Ausgaben und Einnahmen auf föderaler und lokaler Ebene leicht auffindbar machen soll.