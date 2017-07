Arbeitsverbot missachtet: Bußgeld für Webcam- Girl!

Ein in die Schlagzeilen geratenes Webcam- Girl mit dem Künstlernamen Natalie Hot soll für den Verstoß gegen ein gerichtlich verhängtes Arbeitsverbot in seiner Wohnung zahlen. Das Landratsamt Mühldorf am Inn in Bayern will wegen Missachtung einer behördlichen Auflage nun ein bereits zuvor festgesetztes Zwangsgeld in Höhe von 2000 Euro eintreiben.