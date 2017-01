Arbeitnehmer erhalten "Recht auf Abschalten"

Einfach mal abschalten - das fällt Arbeitnehmern immer häufiger auch nach Feierabend schwer. Denn viele sind selbst dann noch per Smartphone oder E- Mail für ihren Arbeitgeber erreichbar. In Frankreich will man dem nun per Gesetz ein Ende setzen: Seit 1. Jänner gesteht das Land Arbeitnehmern grundsätzlich zu, Kommunikationsmittel für berufliche Zwecke nach Feierabend abzuschalten - und damit Anrufe und Mails außerhalb der Arbeitszeiten zu ignorieren.