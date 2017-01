Apple wegen Verbraucherklage erneut vor Gericht

Apple muss sich in den USA erneut mit einer alten Klage von Verbrauchern beschäftigen, die dem iPhone- Hersteller unfairen Wettbewerb bei Apps vorwerfen. Ein Berufungsgericht in San Francisco hob am Donnerstag die Entscheidung einer unteren Instanz auf, die die Kläger abgewiesen hatte. Das untere Gericht muss sich jetzt wieder damit befassen.