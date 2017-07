Apple verabschiedet sich vom iPod Nano und Shuffle

Apple verabschiedet sich vom iPod nano und iPod Shuffle. Wie der US- Technologieriese am Donnerstag erklärte, bleibt der internetfähige iPod Touch in verschiedenen Speichergrößen das einzige iPod- Modell. Apple sprach von einer "Vereinfachung" seines iPod- Angebots, die anderen Geräte würden nicht mehr verkauft.