Apple steigert Gewinn dank iPhone und iPad

Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 45,4 Milliarden Dollar (38,4 Milliarden Euro) zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 44,9 Milliarden Dollar. Die Zahlen lösten Begeisterung bei den Investoren aus: Die Apple- Aktie stieg nachbörslich rund sechs Prozent auf einen Rekordwert von 159,10 Dollar.

Der iPhone- Absatz stieg um 1,6 Prozent auf rund 41 Millionen Geräte. Analysten hatten mit nur 40,7 Millionen gerechnet. Nach Angaben des Unternehmens wurden damit bisher insgesamt 1,2 Milliarden iPhones verkauft. Apple ist seit der Markteinführung stark vom iPhone abhängig. Es stand zuletzt für etwa rund zwei Drittel der gesamten Erlöse. Beim Tablet iPad stieg der Absatz ebenfalls überraschend von 9,95 Millionen im vergangenen Jahr auf 11,4 Millionen.

Chinesen greifen lieber zu Huawei & Co.

Besonders stark gewachsen ist der Umsatz nach Angaben des Unternehmens in den aufstrebenden Volkswirtschaften exklusive China mit einer Zuwachsrate von 18 Prozent. Dagegen nahmen die Verkäufe in der Groß- Region China um 9,5 Prozent auf acht Milliarden Dollar ab. Vor allem in Hongkong gingen die Verkäufe zurück. Grund dafür dürfte sein, dass Verbraucher dort auf die oft billigeren lokalen Smartphones zurückgreifen. Allerdings war der Rückgang geringer als in den vergangenen Quartalen.

50 Prozent mehr Apple Watches verkauft

Das Service- Geschäft, in das Erlöse aus Diensten wie dem Online- Speicherdienst iCloud oder dem Streaming- Service Apple Music einfließen, wuchs im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 7,3 Milliarden Dollar. Die Kategorie "Andere Produkte", in der Geräte wie die Apple Watch, die Streaming- Box Apple TV oder Kopfhörer zusammengefasst sind, legte um 23 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar zu. Die Verkäufe der Apple Watch seien um mehr als 50 Prozent gestiegen, sagte Konzernchef Tim Cook, ohne jedoch eine konkrete Absatzzahl zu nennen.