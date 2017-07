Apple löscht VPN- Apps aus seinem Store in China

Apple hat Programme aus seinem chinesischen App- Store gelöscht, mit denen die strengen Internetsperren des Landes bisher umgangen werden konnte. ExpressVPN, einer der Anbieter der sogenannten VPN- Tunnel, teilte in einer Stellungnahme mit, dass Apple die Software entfernt habe, weil sie gegen chinesische Gesetze verstoße. Auch die populäre Tunnel- App VyprVPN war am Sonntag nicht mehr in Apples China- Angebot verfügbar.