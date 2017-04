Apple darf autonome Autos in Kalifornien testen

Die von der Verkehrsbehörde des US- Staats öffentlich gemachte Genehmigung ist der bis dato deutlichste Hinweis auf Ambitionen des iPhone- Herstellers im umkämpften Zukunftsmarkt für autonomes Fahren. Obwohl Apples Engagement bei Roboterautos schon länger als offenes Geheimnis galt, wurde es vom Konzern selbst noch nie öffentlich bestätigt. Der klarste Hinweis war bisher ein Brief an die US- Verkehrsbehörde NHTSA, um sich bei Richtlinien für selbstfahrende Autos einzubringen. Ansonsten hieß es lediglich, Mobilität sei ein interessanter Zukunftsmarkt.

Kein Einzelfall in Kalifornien

Apple startete dem Vernehmen nach vor einigen Jahren zunächst auch die Entwicklung eigener Elektrofahrzeuge bis hin zu ersten Prototypen, fokussierte sich dann aber auf Software für autonome Fahrzeuge. Nach Daten der Verkehrsbehörde wurde die Genehmigung jetzt für drei umgebaute Lexus- SUVs erteilt. Apple ist damit 30. Unternehmen, dem im bevölkerungsreichsten US- Staat eine solche Test- Lizenz ausgestellt wurde.

Rivalen wie der Google- Mutterkonzern Alphabet mit seiner Tochter Waymo, aber auch große Player der Autobranche wie Volkswagen, Daimlers Mercedes- Benz, Bosch, Ford, General Motors oder Tesla haben schon länger die Erlaubnis für Roboterwagen- Tests in Kalifornien. Uber kam erst kürzlich dazu, nachdem der Fahrdienst- Vermittler seine selbstfahrenden Wagen zunächst ohne eine solche Erlaubnis testen wollte, die Verkehrsbehörde aber nicht mitspielte.