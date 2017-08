Anstieg von Suizid- Suchanfragen nach Netflix- Serie

Nach dem Start der umstrittenen Netflix- Serie "Tote Mädchen lügen nicht" haben Wissenschaftler in den USA einen starken Anstieg der Online- Suchanfragen zu Selbstmord festgestellt. Nach dem Serienstart am 31. März sei bei Google Trends ein Anstieg der selbstmordbezogenen Suchanfragen um 19 Prozent verzeichnet worden, schrieben Forscher in einer am Montag veröffentlichten Studie.